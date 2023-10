Co widzisz na zdjęciu? Odpowiedź jest jak diagnoza

Iluzja optyczna może powiedzieć wiele

Mia Yilin to tiktokerka, która często publikuje różne złudzenia i iluzje optyczne oraz wyjaśnia ich znaczenie. Ostatnio opublikowała kolejne zdjęcie. Może ono przedstawiać dwie zupełnie odmienne rzeczy – kluczowe jest to, co zauważymy jako pierwsze. Niektórzy widzowie najpierw zobaczą na zdjęciu plażę, chmury i zachód słońca. Inni natomiast skupią się na czymś zupełnie innym i zwrócą uwagę na to, że chmury mają kształt ust.