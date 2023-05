Córka Steczkowskiej wie, na co wyda pieniądze z komunii. Rozbawiła divę

Justyna Steczkowska ma za sobą ważne chwile. Jej córka przystąpiła w tym roku do pierwszej komunii świętej. Piosenkarka ujawniła, na co Helenka chce wydać otrzymane w prezencie pieniądze. - Dla mnie to bardzo śmieszne, bo ona ma dziewięć lat - mówiła Steczkowska.

Justyna Steczkowska ma za sobą ważne, rodzinne chwile. Jej córka, Helenka, przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Wokalistka opowiedziała o szczegółach ceremonii w rozmowie z reporterem Pomponika. - Bardzo fajnie jak to impreza rodzina. Zjechała się rodzina. Córeczka miała trochę stresu, śpiewała... Dla niej to jest ogromne wyzwanie, ale i szczęście dla całej rodziny - mówiła Steczkowska.

Justyna Steczkowska o komunii córki. Oto na co wyda pieniądze

Diva uchyliła też rąbka tajemnicy odnośnie finansowych prezentów, które otrzymała córka. Steczkowska podzieliła się własnym doświadczeniem. - Jak ja byłam dzieckiem, to były inne czasy, ale pamiętam, jak dostałam pieniążki - to było wielkie szczęście - opowiadała. Dodała też, na co chce wydać pieniądze z komunii jej córka. - Nie przypominam sobie, by zabrano mi pieniądze. Ja też tego nie zrobiłam. To są jej pieniążki. Niech sobie na coś zbiera, np. na własny domek. Już zaczęła - zaskoczyła.

- Chce się wynieść od pani? - pytał reporter Pomponika. - Nie, broń boże! Chce go zbudować naprzeciwko naszego domu. Powiedziałam, nie ma problemu - z tatą oddajemy ci już działkę, bylebyś się zbudowała. Dla mnie to bardzo śmieszne, bo ona ma dziewięć lat - opowiadała Steczkowska, wyraźnie rozbawiona.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Steczkowska o przebaczeniu Dodzie: "Poświęciłam czas na medytację, ludzie pomogli mi z tego wyjść"

Pierwsze komunie u gwiazd. Świętowała m.in. Cichopek

Wielu celebrytów przeżywało w tym roku pierwsze komunie swoich dzieci. Byli wśród nich m.in. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, którzy uczestniczyli w komunii Helenki w kościele w podwarszawskim Powsinie. W ceremonii brali udział rodzice ze swoimi nowymi drugimi połówkami - Cichopek pojawiła się z Maciejem Kurzajewskim, natomiast Hakiel z tajemniczą Dominiką.

Pierwszą komunię organizowała również Małgorzata Socha. Do sakramentu przystępowała jej najstarsza córka, Zosia. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z rodzinnego przyjęcia.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!