Czarne kropki na nosie. Czy wiesz, dlaczego się pojawiają? Odkryj pomocne sposoby na ich usunięcie

Czarne kropki na nosie , czyli nieprzyjemne zaskórniki , najczęściej dopadają osoby z tłustą albo mieszaną cerą , choć nie jest to jedyna reguła. W końcu owe ciemne kropki są wynikiem zapchania porów, a to z kolei może się przydarzyć praktycznie każdemu. Co w takim razie robić, gdy pojawią się czarne kropki na nosie? Koniecznie sprawdź poniższe wskazówki.

Czarne kropki na nosie najczęściej pojawiają się wtedy, gdy gruczoły łojowe zaczynają produkować nadmiar sebum. Tym sposobem naskórek przestaje się prawidłowo złuszczać, a to z kolei prowadzi do zatkania mieszków włosowych. Czarne kropki na nosie to nic innego jak zaskórniki, które powodują dyskomfort estetyczny u wielu osób. Pamiętaj, że na twarzy możesz mieć także białą kaszkę, która także jest rodzajem zaskórników. Wiedząc już, dlaczego pojawiają się czarne kropki na nosie, możesz przystąpić do oczyszczania twarzy.