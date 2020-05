Kwas migdałowy. Jak bezpiecznie stosować go w domu dla najlepszych efektów?

Kwas migdałowy może być stosowany w domu, ale nieumiejętne używanie czasem może doprowadzić do podrażnień skóry . Istnieje też kilka przeciwwskazań, lecz regularne peelingi z jego pomocą staną się prawdziwą ulgą dla skóry nękanej zaskórnikami , przebarwieniami oraz rozszerzonymi porami. Co jeszcze warto wiedzieć o kwasie migdałowym?

Kwas migdałowy – jak działa?

Kwas migdałowy należy do grupy kwasów AHA, czyli naturalnych związków występujących w przyrodzie. Ich działanie wykorzystuje się głównie do peelingów chemicznych, dlatego stosowane są głównie do cery tłustej i problematycznej. Kwas migdałowy wykazuje właściwości złuszczające, antybakteryjne oraz regulujące.