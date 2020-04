Czarne paznokcie. Modny manicure z ciekawymi zdobieniami lub efektem matu

Czarne paznokcie przestały kojarzyć się wyłącznie z subkulturami, obecnie stanowią wzór dla eleganckiego manicure na każdą okazję. Możesz łączyć ze sobą czarne paznokcie z jaśniejszymi kolorami, cyrkoniami czy pozostawić matowe wykończenie. Wszystko zależy od tego, co lubisz najbardziej. Mając pomalowane paznokcie na czarno tak naprawdę stworzysz z nimi mnóstwo motywów, które będą pasować na co dzień oraz od święta.

Czarne paznokcie z subtelnymi zdobieniami

Czarne paznokcie z brokatowym pyłkiem

W przypadku czarnych paznokci nie musisz się ograniczać co do zdobień. Jeśli chcesz zachwycić niecodziennym manicure, zdecyduj się na połączenie czarnego lakieru z brokatem do paznokci. Każdy odcień pasuje do czerni, więc bez żadnego problemu stworzysz unikalne zestawienia. Jeśli chcesz postawić na podobny efekt, ale z nieco mniej zdobnym wydaniu, wybierz pyłek – sprawdzi się w przypadku manicure hybrydowego. Niektóre z pyłków na czarnych paznokciach mogą sprawić wrażenie odbicia lustrzanego na paznokciach albo modnego hologramu.