Czarny french - elegancja i klasa. Sprawdź, jak go wykonać

Czarny french - paznokcie na każdą okazję

Minimalizm czarnego frencha przypadnie do gustu kobietom, które na paznokciach unikają krzykliwych kolorów, naklejek, kryształków, brokatu i wzorów. Takie zdobienie można z powodzeniem nosić do pracy, w której istotny jest elegancki, schludny wygląd, a także na imprezy z przyjaciółmi, spotkania z rodziną i inne ważne wyjścia. Czarny French jest równie elegancki, co jego klasyczna wersja. Zdobienie z wykorzystaniem ciemnego lakieru ma za to oryginalny, wyjątkowy charakter. Francuski manicure z czarnym akcentem doskonale wygląda zarówno na płytce opiłowanej w migdał, jak i kwadratowej.