Czternastolatkowie z wyrokiem. Gnębili nauczycielkę matematyki

"Masz psyche podejść do niej i jej beknąć?", "Ona się was boi?" Podczas lekcji matematyki czternastolatkowie wielokrotnie wyzywali i poniżali nauczycielkę. Całość transmitowali na TikToku. Nastolatkowie czuli się bezkarnie. Nie reagowali na prośby i upomnienia. Wyśmiewali matematyczkę i robili "internetowe show" jej kosztem. Teraz poniosą za to odpowiedzialność. Sąd wymierzył im karę.