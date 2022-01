Czy można osiwieć w jedną noc? Syndrom Marii Antoniny

– U zdrowego człowieka przeciętnie wypada ok. 100 włosów dziennie i jest to normą, natomiast w stresie może to być nawet 1000 włosów w ciągu jednego dnia. Jeśli ktoś ma już trochę, na przykład 15 proc., włosów siwych, to tego nie widać za bardzo, ale jeśli pod wpływem stresu wypadną włosy z barwnikiem, a zostaną te barwnika pozbawione, będzie to wyglądało tak, jakby ktoś nagle osiwiał – wyjaśnia doktor, który tę wersję błyskawicznego siwienia uważa za najbardziej prawdopodobną.