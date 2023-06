Czy piątek po Bożym Ciele jest wolny? Odpowiadamy

Co ważne, jest to tzw. święto nakazane. Oznacza to, że tego dnia katolicy mają obowiązek uczestniczyć we mszy świętej. Głównym punktem obchodów tego radosnego i dziękczynnego święta jest procesja eucharystyczna ulicami miasta. Charakterystycznym znakiem są też rozsypywane przez dzieci płatki kwiatów na ulicach, którymi procesja przechodzi.