Czy w drugi dzień świąt trzeba iść do kościoła? Nie wszyscy znają właściwą odpowiedź

Czy w drugi dzień świąt powinniśmy iść do kościoła?

O ile nie mamy wątpliwości co do konieczności pójścia do kościoła w Boże Narodzenie, wiele osób zastanawia się, co w przypadku drugiego dnia świąt. 26 grudnia jest bowiem ustawowo dniem wolnym od pracy, a w dodatku poświęcony jest świętemu Szczepanowi.