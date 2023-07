Czym jest mikrozdrada? "Tłumaczył, że po prostu docenia kobiety"

– Kiedyś o granicach związkowych nie rozmawiałam, bo wychodziłam z naiwnego założenia, że ludzie mają takie same zasady. Nie wysyłamy byłym swoich fotek i słodkich wiadomości, nie używamy konta na Tinderze, skoro już jesteśmy w związku, taki standard, jak myślałam. I sądziłam, że skoro ja się tego trzymam, to oni też. A potem się okazało, że dla nich to wcale nie było takie oczywiste. Jeden z moich chłopaków spędzał godziny na lajkowaniu zdjęć ślicznych lasek na siłowni albo ćwiczących pole dance. Gorzej, że wysyłał im też wiadomości, jakie to są piękne. Tłumaczył, że po prostu "docenia kobiety i chce im zrobić przyjemność", dla mnie to były teksty napalonego typa, który musi coś sobie udowodnić, podnieść samoocenę, liczy, że któraś z nich mu wreszcie odpowie, a wtedy kto wie, co się wydarzy. Dla niego to nie była żadna zdrada, dla mnie z kolei totalne przekroczenie granicy. Rozstaliśmy się, bo on twierdził, że przesadzam, że jego była nie miała z tym problemu. No okej, ale co mnie obchodzi jego eks, ja po prostu czułam się z tym bardzo niekomfortowo - relacjonuje.