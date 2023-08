Dlaczego kobiety noszą pierścionek na małym palcu? To ważny znak

Znaczenie pierścionka na najmniejszym palcu wprowadziła Melody Godfred, założycielka firmy Fred and Far, która wprowadziła do sprzedaży pierścionek Self Love Pinky Ring. Kobieta, która prywatnie jest mamą bliźniaków, zwróciła uwagę na to, że przez zaangażowanie w macierzyństwo oraz w karierę zawodową, całkiem zapomniała o sobie i własnych potrzebach. Pierścionek Self Love Pinky Ring ma przypominać o pokochaniu siebie i skupieniu się na uszczęśliwianiu siebie oraz spełnianiu swoich marzeń i realizacji pasji.