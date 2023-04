Do jej piosenek bawili się wszyscy. Jak wygląda teraz Samantha Fox?

Samantha Fox urodziła się w Londynie 15 kwietnia 1966 roku. Chodziła do katolickiej szkoły. Od zawsze czuła w sobie artystyczną smykałkę. Jej kariera zaczęła się w 1983 roku – co ciekawe – z inicjatywy jej matki, która wysłała zdjęcia Samathy pozującej w bieliźnie na konkurs "Girl of the Year". Dziewczyna zajęła drugie miejsce i wtedy uwagę zwróciła na nią gazeta "The Sun", w której została modelką topless.