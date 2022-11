Doda odrzuciła go, bo miał krzywy zgryz. Łukasz podjął ważną decyzję

Najnowsze reality show współtworzone przez Dodę nie przestaje dostarczać widzom kontrowersji. Jednym z kandydatów na wybranków wokalistki był Łukasz Ciastoń. Ginekolog z Poznania dał się poznać widzom "12 kroków do miłości" w trzecim odcinku programu. Doda otwarcie przyznała, że był to pierwszy mężczyzna, z którym mogłaby nawiązać głębszą relację. Miała jednak co do Łukasza pewne zastrzeżenia. Nie podobał jej się zgryz Ciastonia, o czym poinformowała bezceremonialnie przed kamerami.