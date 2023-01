Doda pokazała się z dzieckiem. Takiej jej nie widzieliście

- Sama prokreacja, rodzenie, rozmnażanie nie jest żadną sztuką. Sztuką jest wychowanie i później opieka nad osobą tak, żeby wychować ją na mądrą kochaną osobę, a nie pie... laptopem, czy telefonem i zajmij się sobą, bo "ładne będziecie mieli dzieci". To nie jest torebka, że ładne będziemy mieli dzieci i walniemy w kąt i zatrudnimy trzy niańki. To jest świadomy wybór później pracy 24h, bo to jest praca, ale jako praca nie może być przez matkę postrzegana. Poświęcenie ma wynikać z miłości i chęci oddania siebie dla drugiej osoby. Ja tego instynktu nie mam, a dziecko na to zasługuje - opowiadała wokalistka.