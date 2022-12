Dodaj do wody i przetrzyj meble. Kurz przestanie osiadać

Kurz osadza się na każdej powierzchni, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych i rzadko sprzątanych. Nawet regularne sprzątanie nie pozwoli pozbyć się go na stałe. W jego skład wchodzi wszystko, co mieszkańcy domu przynoszą ze sobą do domu - włosy, pleśń, roztocza, zarodniki grzybów oraz bakterie. Każdy rodzaj kurzu łączy to, że powoduje u nas alergię. Dlatego warto pozbyć się go na dłuższy czas.