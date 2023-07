Dodaj do wody i przetrzyj panele. Będą lśnić jak nowe

Wlej do wiadra i przetrzyj panele

Tiktokerka publikująca pod pseudonimem @mama_mila podzieliła się patentem na lśniące panele, bez zacieków i zabrudzeń. Kobieta przygotowuje domowy płyn do mycia podłóg, który bazuje na naturalnych składnikach. Jak go przygotować? Zagotuj trzy szklanki wody i przelej je do wiadra. Następnie dodaj do niego 1/4 szklanki octu spirytusowego, łyżkę płynu do mycia naczyń, a także kilkanaście kropel wybranego przez siebie olejku eterycznego albo zapachowego, który zneutralizuje zapach octu.