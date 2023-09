Doktor Miłość: nauczyciel duchowy żyje w lekkości i miłości, bez myśli i cierpienia - uczy, że to jest nasz naturalny stan

Pani radykalnie zmieniła swoje życie zawodowe i prywatne. Co było do tego impulsem?

Doświadczyłam bardzo ciężkiej depresji, która wręcz wywoływała we mnie myśli samobójcze. Borykałam się z poczuciem beznadziei życia, z myślami, że życie jest nie do wytrzymania, że sobie z tym nie poradzę, z olbrzymim stresem, z bólem, który był wręcz fizycznym, ponieważ ten wielki ból emocjonalny czuło całe ciało. Wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, że w życiu nie może chodzić o to, by doświadczać cierpień. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli czasem dobre, czasem złe momenty i ciągle nawracające stany depresyjne. Pojawiła się we mnie ciekawość tego, o co chodzi tak naprawdę w życiu. Rozpoczęłam mój proces zgłębiania siebie samej, poprzez obserwację myśli i emocji. Zaczęłam odkrywać i rozumieć siebie bardziej i głębiej. Zaczęłam wyraźnie widzieć, że wydarzenia, których doświadczam dzisiaj, dotyczą mojej przeszłości, dzieciństwa. Zaczęłam się temu przyglądać i widziałam, że dzięki uświadomieniu czułam się lepiej i że moja rzeczywistość przemienia się dzięki temu. Przepuszczając to przez siebie widziałam, że z każdym dniem jestem zdrowsza, bardziej szczęśliwa. I to zmotywowało mnie, żeby wykonać tę pracę wewnętrzną ze sobą.