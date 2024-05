Dodaj do środkowej przegródki. Zapomnisz częstym kłopocie

Z pralki wydobywa się nieprzyjemny zapach, a ubrania płowieją po każdym praniu? Jest na to sposób. Wystarczy, że zamienisz płyn do płukania na produkt, który kupisz w każdym sklepie. Zapomnisz o nieprzyjemnym zapachu i elektryzowaniu tkanin.

Stan środowiska pozostawia wiele do życzenia. Z roku na rok temperatury są coraz wyższe, a ekolodzy nie pozostawiają złudzeń — będzie coraz gorzej. To ostatni moment, żeby wdrożyć zmiany. Zacznij od małych kroków. Postaw na ekologiczne środki czystości, które działają równie skutecznie jak te z drogerii.

Aby detergent skutecznie działał, wcale nie musi mieścić się w dużym, kolorowym opakowaniu. Nie musi być wyróżniony głośną reklamą ani wiele kosztować. Nierzadko to właśnie domowe sposoby gwarantują lepsze efekty. Czym zastąpić płyn do płukania? Co dodać do pralki zamiast proszku do prania? Poznaj prosty sposób.

Dodaj zamiast płynu do płukania. Ubrania nie będą się elektryzować

Ola Smorawski to popularna instagramerka, znana w sieci jako @ogranizacjaprzestrzeni. Na swoim profilu dzieli się poradami dotyczącymi sprzątania i organizacji. W jednym ze swoich ostatnich filmików pokazała, czego używa zamiast płynu do płukania. To tani, naturalny i skuteczny produkt, który zapobiega elektryzowaniu i wypłukiwaniu koloru z tkaniny.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tym produktem jest ocet. Kupisz go w każdym sklepie. Butelka octu spirytusowego kosztuje od 2 do 5 złotych. Ocet działa odkażająco, wybielająco i zmiękczająco. Z powodzeniem można zastąpić nim gotowy płyn do płukania. Jak używać octu do prania? Odmierz 50-100 ml octu, wlej go do przegródki na zmiękczacz i włącz wybrany przez siebie program. To tyle. Obawiasz się, że zapach octu przejdzie na ubrania? Dodaj kilkanaście kropel olejku eterycznego, a po wypraniu tkaniny będą świeże i pachnące.

Ocet doskonale zmiękcza tkaniny, zapobiega elektryzowaniu i płowieniu tkanin. Można stosować go zarówno do ubrań kolorowych, jak i ciemnych czy jasnych. Ze względu na działanie dezynfekujące, usuwa bakterie z pralki i zapobiega brzydkim zapachom.

Ocet do prania — czy to dobry pomysł?

Post zdobył prawie 6 tys. polubień i wywołał zażartą dyskusję wśród internautów. Część z nich przyznała, że od dawna stosuje ocet zamiast płynu do płukania, a inni przestrzegali przed tą metodą. "Próbowałam, ręczniki miękkie, ale zapach octu jest dla mnie nie do zniesienia", "Mi kiedyś fachowiec od pralek powiedział, żebym nie używała octu, bo potem kruszeje uszczelka, o czym przekonałam się przy poprzedniej pralce. Dlatego octu do pralki unikam" - czytamy w komentarzach.

Czym zastąpić proszek do prania?

Proszek do prania bazuje na silnych środkach chemicznych, które mogą wywołać uczulenie. Można zastąpić go domowym proszkiem, który zrobisz z trzech ogólnodostępnych składników. Potrzebujesz sody oczyszczonej, boraksu i płatków mydlanych. Wystarczy, że zmieszasz je ze sobą w proporcji 1:1, a tak przygotowany proszek będzie gotowy do użycia. Używaj 50 g na jedno pranie, a ubrania będą miękkie i czyste. To prosta, tania i w pełni ekologiczna metoda, która sprawdzi się przy jasnych, ciemnych i kolorowych tkaninach.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!