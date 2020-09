Donald Trump zdradzony przez byłego pracownika. Michael Cohen napisał, jak prezydent USA mówił o Melanii

Prezydent USA znów jest w tarapatach. Pracownik, do którego miał całkowite zaufanie, wydał książkę pt. "Disloyal" i wyjawił w niej to, co Trump wolałby zachować dla siebie. "Daily Mail" zacytował najmocniejsze fragmenty dotyczące relacji łączącej Trumpa z kobietami jego życia: żoną oraz córką.

Donald Trump o Melanii i Ivance

Z kolei córka Ivanka w oczach ojca jest podobno niczym więcej jak błyskotką, która odciąga uwagę od tego, co ważne. "Kiedy biznesmeni są w jej pobliżu, nie potrafią trzeźwo myśleć" – rzucił kiedyś, przynajmniej według Cohena. Prawnik przekonuje również, że Trump ciągle porównywał do niej drugą pociechę, Tiffany, i że jego zdaniem zwyczajnie jest tą "mniej urodziwą" córką.

Zdaje się, że w swojej książce Cohen szczególnie przygląda się sytuacji Melanii. Często wraca do plotek o zdradach, jakich miał dopuszczać się bogacz. W pewnym momencie, zanim jeszcze Trump wygrał wybory, wyznał mu, że "Melania dobrze tego nie zniesie". "'Pamiętaj, że jest kobietą z Europy Wschodniej. One nie bawią się w kotka i myszkę'" – tak, według Cohena, powiedział Trump.

Według autora książki prezydentowi zdarzało się napastować młode kobiety w swoim gabinecie. "Potrafił złapać dziewczynę za policzki, przyciągnąć do siebie i pocałować. (…) Jego podejście jest z innej epoki, jak z lat 50. Nigdy specjalnie nie szanował kobiet. Gdyby Melania przyłapała go na zdradzie i zagroziła odejściem, nie byłoby mu przykro i sądzę, że ona to wie. Ich związek to transakcja" – skwitował dawny pracownik Trumpa, dodając, że w razie czego prezydent musiałby zapłacić jej pokaźną sumkę na odchodne.