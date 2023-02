Doświadczyła śmierci klinicznej. Twierdzi, że spędziła w niebie pięć lat

Wiele osób opisuje ten sam obrazek. Życie po życiu to nie fikcja?

Jeżeli tylko zgłębimy się w temat, okazuje się, że wiele ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej, posługują się podobnymi opisami tego, co zobaczyli "po drugiej stronie". Łąka, dziwne, niewystępujące na ziemi kwiaty, a także inaczej odczuwalny czas to coś, co powraca praktycznie w każdej opowieści "zza światów". Wcześniej zaś osoby z doświadczeniem śmierci klinicznej twierdzą, że ich dusza opuściła ciało, przeszła przez tunel, a na końcu znalazły się w miejscu, gdzie czas i przestrzeń są pojmowane zupełnie inaczej niż na Ziemi.