Edyta Pagel o kulisach "Sprawy dla reportera". "Jak wracałam z programu, wymiotowałam"

- Są ludzie, którzy bardzo pozytywnie reagują na to, co robię, ale pojawia się też hejt. "Nie krzycz na Polaków w tym programie" czy "Przestań drzeć mordę" - czytam. Kiedyś taksówkarz mnie nie wziął taksówką, bo powiedział, że mnie nie lubi. Zadzwoniłam do korporacji, pan został usunięty, ale kosztowało mnie to dużo nerwów. Wziął mnie za osobę, która nie lubi mężczyzn, co jest nieprawdą. Ja uwielbiam mężczyzn, często w programie walczę w ich sprawie - zdradziła ekspertka.