Emerytury grozy. Polscy seniorzy dorabiają, by móc przeżyć

- Obecnie moja emerytura wynosi 2400 złotych. Z tej kwoty muszę opłacić rachunki i lekarstwa, a jestem przewlekle chora. Do lekarzy też trzeba chodzić prywatnie. W tym miesiącu na samego dentystę wydałam 3100 złotych. Nawet jak się bym dostała na NFZ, to większość usług jest jak np. leczenie kanałowe czy nadlanie zęba jest niedostępna. To kpiny, a nie leczenie - wyznaje seniorka.