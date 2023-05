Eva Longoria w Cannes. Aktorka błyszczy na czerwonym dywanie

Główną częścią Festiwalu Filmowego w Cannes jest gala wręczenia Złotych Palm, ale to nie wszystko. W środowy wieczór odbyła się gala charytatywna "Together We Give", której celem jest wzmocnienie pozycji kobiet i rodzin w potrzebie. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd, w tym olśniewająca Eva Longoria.