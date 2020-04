Eva Minge najpierw uszyła maseczki dla szpitali. Teraz wspiera polski przemysł

Eva Minge wspiera polskich przedsiębiorców

Projektantka opublikowała obszerny wpis na instagramowym koncie, w którym opisuje, co będzie robiła, by wesprzeć lokalną gospodarkę. "Nudzę już pewnie z tym kryzysem i dramatami, jakie nas czekają, ale wpadłam na taki pomysł. Każdy z nas ma swoje ulubione marki polskie . W 'sferach wyższych' nie wypada się do nich przyznawać, chyba że na Instagramie za stosowną opłatą i wtedy wiadomo, że komplement kupiony. Przepraszam, ale sama nigdy nie płaciłam, aby ktoś łaskawie nałożył mój ciuch i go oznaczył" - rozpoczyna swój wpis.