Farrah Fawcett była ikoną. Ulubienicę widzów los okrutnie doświadczył

Praktycznie z miejsca po przyjeździe podpisała pierwszy kontrakt reklamowy. Ameryka oszalała na punkcie początkującej modelki, co otworzyło jej drogę do kariery aktorskiej. Prawdziwy przełom nastąpił, kiedy trafiła na plan "Aniołków Charliego". Rolę w produkcji załatwił jej ówczesny mąż, Lee Majors, który znał się z Aaronem Spellingiem. Ten stwierdził, że Farrah jest idealną kandydatką do roli Jill Munroe.