Gałęzie sąsiada wdarły się do twojego ogrodu? Znaj swoje prawa

Co zrobić z owocami, które rosną na gałęziach drzewa i wchodzą na naszą działkę? Czy możemy się nimi poczęstować? Odpowiedź brzmi nie! Dopóki owoce rosną na drzewie, nie wolno nam ich zrywać.

A co w sytuacji, gdy drzewo z ogrodu obok przysparza nam tylko zmartwień? Liście dają nam niechciany cień albo spadają na nasz trawnik.

Zgodnie z art. 150 kodeksu cywilnego, jako właściciel gruntów, mamy prawo obciąć korzenie i gałęzie, jeśli znajdują się one na naszym terenie. Należy jednak uważać, bo można zrobić to tylko w określonych warunkach!

