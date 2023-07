Gdy on mówi "nie". Dlaczego mężczyźni nie chcą uprawiać seksu?

Tak, za obniżenie libido mogą też odpowiadać trudności emocjonalne. Mężczyzna cierpi z powodu stanu depresyjnego, z którego na dodatek nie zdaje sobie sprawy, mimo że nic nie sprawia mu przyjemności, ma problemy ze snem, ciągle jest poirytowany. Nie ma ochoty na seks, choć do niedawna prowadził intensywne życie erotyczne. Nie do końca rozumie, co się z nim dzieje i też z tego powodu nie mówi o swoim stanie partnerce. Ta widzi, że on jest jakiś poirytowany, odległy emocjonalnie, wycofany z różnych aktywności, nie ma inicjatywy. A ponieważ nie wie, co się dzieje, jest poirytowana. Znowu brak komunikacji między partnerami prowadzi do pogorszenia relacji.