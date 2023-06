Grażyna Torbicka po 30 latach odeszła z TVP. Otwarcie mówi o przyczynach

W 2016 roku, po 31 latach pracy w Telewizji Polskiej, w opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu Torbicka poinformowała widzów o tym, że zdecydowała się na zmiany. "Po 31 latach pracy w Programie 2 TVP poczułam, że to dobry moment by spojrzeć na świat z innej perspektywy" - pisała wtedy. Po latach wyznała, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

Torbicka nigdy nie była wylewna w rozmowie z mediami, chroniąc swoją prywatność. Od 1981 roku jest jednak szczęśliwą żoną kardiologa Adama Torbickiego. Para nie ma dzieci, a dziennikarka jasno dała do zrozumienia, co sądzi na temat pytań o tę sferę życia.

"Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi: czy to jest temat do publicznej dyskusji? To moja sprawa - przekazała na łamach tygodnika "Życie na gorąco".