Grażyna Wolszczak zwróciła uwagę na globalny problem. Chce napisać list do premiera

Grażyna Wolszczak obecnie przebywa w jednym z hoteli w Busko-Zdrój, gdzie oddaje się m.in. zabiegom SPA. Nie może jednak w pełni odpocząć. Aktorką targają myśli dotyczące "naszej biednej, ledwie dyszącej planety".

"Od tygodnia Instagram to jedna wielka paranoja! Widzicie to? Z jednej strony przerażające zdjęcia płonącej Australii i jej żywcem spalonych zwierząt przez listy do premiera RP z wezwaniem do działań chroniących środowisko, po zabawy z fajerwerkami, bal Mistrzów Sportu, dekolty wieczorowych sukien, brokatowe makijaże i cudownie wyprężone półnagie ciała różnych znajomych i nieznajomych pod palmami" - napisała.

Grażyna Wolszczak chce walczyć o środowisko

Oprócz napisania listu do premiera, Grażyna Wolszczak zamierza porozmawiać z menadżerem hotelu, w którym obecnie przebywa. "To wspaniale, że do każdego zabiegu medycznego, spa, basenu, sauny, jest wydawany świeżutki, czyściutki ręcznik. Jak policzyłam, pierwszego dnia zużyłem tych ręczników 5. Drugiego dnia więc wzięłam 2 ręczniki, z którymi na zmianę chodzę to na basen, to na kąpiele siarczkowe i inne zabiegi. Przecież wysychają i można je ponownie użyć. Ile wody i prądu można oszczędzić, gdyby wszystkim gościom to zasugerować? Ile ścieków chemicznych, nie trafiłoby do oczyszczalni? Zawsze coś. Jak rozejrzyjcie się wokół założę się, że też znajdziecie możliwości oszczędzenia naszej biednej, ledwie dyszącej planety" - wyjaśnia.