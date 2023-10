Gwiazdy w krótkich włosach. To ulubione fryzury stylowych 50-latek

Lata 80. to absolutna obsesja na punkcie długich włosów. Doskonale pamiętamy Helenę Christensen, ówczesny symbol piękna, która imponowała długością swoich bujnych włosów do pasa. Ale początek lat 90. zdecydowanie zmienił spojrzenie na kobiecość. Kiedy Lady Di postanowiła ściąć włosy na znak swojej niezależności, panie masowo zaczęły odwiedzać salony fryzjerskie i ścinać długie kosmyki. Od tamtej pory krótkie fryzury co chwila powracają do mody, a dojrzałe kobiety szczególnie doceniają ten trend.

Włosy czesane wiatrem

W modzie panuje trend, aby na wielkie gale i okazjonalne uroczystości, odchodzić od mocno wystylizowanych, tapirowanych i sztywnych fryzur utrwalanych toną lakieru. Jedną z największych fanek tego artystycznego nieładu na głowie jest Sharon Stone. Aktorka często widywana jest swobodnej fryzurze, która dodaje jej wizerunkowi nonszalancji, a przy tym odejmuje lat. Swobodna i niewymuszona, wygląda naturalnie, ale z charakterem.

Sharon Stone w krótkich włosach © Instagram | sharonstone

Z przedziałkiem po boku

Po drugiej stronie staje gładka fryzura w stylu Sigourney Weaver, którą z pewnością docenią eleganckie kobiety w wieku 50+. Krótkie i proste włosy z przedziałkiem na boku oraz zaczesaniem za ucho to nawiązanie do lat 60. i kultowej fryzury Twiggy. Grzeczna, ale wyrazista fryzura, do dzisiaj cieszy się popularnością zarówno wśród starszych, jak i młodszych miłośniczek krótkich włosów. To także kolejna wariacja trendu o nazwie "clean girl", który wcale nie ogranicza pod względem wieku.

Sigourney Weaver w krótkich włosach © Instagram | sigourney.weaver.242

Francja elegancja

Jedną z polskich przedstawicielek krótkich fryzur jest Danuta Stenka, która od lat pozostaje wierna bardzo krótkim kosmykom. Aktorka doskonale wie, jakie atuty kryją się za "męskim cięciem", które paradoksalnie eksponuje kobiecość - odsłania linię szyi, kark, eksponuje rysy twarzy, wyostrza spojrzenie.

Danuta Stenka w krótkich włosach © Instagram | maciej_zien

Ciekawą alternatywą, którą Stenka często stosuje przed wejściem na czerwony dywan – jest zaczesanie włosów do tyłu z użyciem żelu. To ponadczasowa fryzura w stylu starego Hollywood, która niegdyś była synonimem eleganckich dżentelmenów na salonach. Obecnie zyskała status "uniseks". Spójrz tylko, jak wspaniale pozwala bawić się biżuterią!

Krótka fryzura z grzywką

Z wiekiem włosy słabną, a sama struktura włókien ulega zmianom. Stają się cieńsze, suche i mniej elastyczne. Co więcej, linia włosów przesuwa się do tyłu, a zakola stają się coraz bardziej widoczne. Dlatego też alternatywą dla kobiet po 50. roku życia, które zmagają się z cieńszymi włosami, jest krótka fryzura z grzywką na czole, pozwalająca ukryć pewne mankamenty. Tego typu cięcie nosi Kris Jenner, Charlize Theron, a także Halle Berry.

Kris Jenner w krótkich włosach © Instagram | krisjenner

