Hamas zamordował pięcioosobową rodzinę. "Palą nas. Dusimy się"

Zginęli z rąk Hamasu

Jak informują dziennikarze australijskiego dziennika, rodzina mieszkała w liczącym 400 osób kibucu Nir Or, położonym niewiele ponad trzy kilometry od Gazy. Mimo bliskości strefy konfliktu Mor Lacob podkreślił, że było to spokojne miejsce do życia i założenia rodziny. - Nie pomyśleliby, że coś takiego może się wydarzyć - przyznał w "Sydney Morning Herald".