Helena Englert zdobyła się na szczere wyznanie. "Mam guzki"

Helena Englert o roli w erotyku

Helena Englert unikała jak do tej pory odpowiedzi na pytanie, jak jej sławni rodzice zareagowali na jej występ w filmie erotycznym. W rozmowie z Kubą Wojewódzkim aktorka pierwszy raz ujawniła, że... to oni namówili ją do przyjęcia roli w "Pokusie".