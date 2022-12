Henio z "Chłopaków do wzięcia" wręczył to Marysi. "Prezent na rocznicę"

Henio z "Chłopaków do wzięcia" to rolnik w wieku emerytalnym i jedna z najpopularniejszych postaci programu emitowanego na antenie Polsat Play. Mężczyzna długo szukał partnerki życiowej, aż w końcu zbliżył się do Marysi, która zaczęła go odwiedzać w gospodarstwie. Początkowo fani nie byli zadowoleni, gdy zobaczyli, że Henio wykorzystuje kobietę do wykonywania obowiązków domowych i na roli, ale z czasem para zdobyła sympatię publiczności.