Hydraulicy nie chcą, byś znał ten trik. Udrożnia odpływ w kilka sekund

Utrzymanie zlewu w dobrej kondycji to zawsze trudna sztuka. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby narobić sobie problemów: woda nie odpływa, a z rur wydobywa się przykry zapach. Jak sobie z tym poradzić? Na szczęście nie trzeba wzywać fachowca.

Oczywiście zawsze lepiej po prostu dbać o czystość i nie dopuścić do zatkania zlewu. Pomoże w tym regularne sprzątanie i pilnowanie, aby nie trafiły tam żadne resztki. Nie jest to jednak wcale takie proste, bo żyjemy szybko i na wszystko mamy mało czasu. Nic więc dziwnego, że prędzej czy później w odpływie przypadkiem lądują pozostałości z obiadu, słodkie płyny czy fusy z kawy… A gdy raz tam się znajdą, zaczynają gnić – i katastrofa gotowa.

Najlepszy patent na zatkany zlew. Stosują go profesjonaliści

Zanim zdecydujemy się wydać ciężko zarobione pieniądze na hydraulika, spróbujmy sami poradzić sobie z zatkanym zlewem. Istnieje mnóstwo pomysłowych patentów, które pomogą nam uporać się z problemem. Nic też za to nie zapłacimy, bo potrzebne środki bardzo często już mamy pod ręką, po prostu nigdy nie przyszło nam do głowy, aby zastosować je właśnie w taki sposób. Czas to zmienić.

Ten konkretny sposób często stosują zresztą fachowcy. Aby odetkać zlew, wystarczy wlać do niego płyn do mycia naczyń. Ten środek przecież skutecznie radzi sobie z tłuszczem czy brudem, posiada też właściwości rozpuszczające trudne zanieczyszczenia, co w tym przypadku jak najbardziej nam się przyda.

Wlej płyn do naczyń do zlewu. Jak to zrobić krok po kroku?

Trik można zastosować na wiele sposobów – w zależności od stanu zlewu i stopnia zatkania. Jeśli problem jest niewielki i dopiero zauważyliśmy, że woda ścieka trochę wolniej niż zwykle, wystarczy wlać niewielką ilość płynu do naczyń, odczekać 10 minut i spłukać wodą z kranu.

Jeśli odpływ jest kompletnie zatkany, musimy najpierw przepłukać go gorącą wodą ze świeżo zagotowanego czajnika, następnie wlać około 200-300 ml płynu do naczyń i chwilę odczekać (co najmniej kwadrans). Następnie ponownie spłukujemy całość wrzątkiem i sprawdzamy efekty. Połączenie gorącej wody i detergentu powinno załatwić sprawę. Rozwiążemy problem i zaoszczędzimy pieniądze.

Codzienna higiena. Jak dobrze dbać o zlew?

Jeśli zależy nam na tym, aby zachować zlew w dobrej kondycji, możemy codziennie wlewać do odpływu niewielkie dawki płynu do naczyń według zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Róbmy to na koniec dnia, najlepiej na noc, gdy nie planujemy już używać kranu, wtedy detergent będzie miał sporo czasu na działanie.

Może się zdarzyć, że sam płyn do naczyń nie zadziała. Wiele przecież zależy od konkretnego składu, zdarzają się lepsze i gorsze produkty. W takim wypadku sięgnijmy po inny domowy sposób – ocet i sodę oczyszczoną. Do odpływu wsypujemy pół szklanki sody lub wlewamy pół szklanki octu. Przykrywamy i odczekujemy co najmniej pół godziny. Na koniec spłukujemy wszystko solidną dawką wrzątku. Zlew będzie jak nowy!

