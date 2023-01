Ile dać księdzu w kopercie po kolędzie? Czasem oczekiwania są jednoznaczne

Kolęda 2023. Ile dać księdzu w kopercie?

Ofiara dla księdza jest przekazywana przez wiernych podczas wizyty duszpasterskiej. Niektórzy księża ustalają wysokość składki, co jednak oburza wiernych. Na przykład według historii opisanej w "Gazecie Wyborczej" na stronie internetowej parafii Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi zamieszczono informacje o "praktycznych wskazówkach odnoszących się do wizyty duszpasterskiej". Poinformowano tam, że składka kolędowa w tym roku od rodziny wynosi 500 zł, a od rodziny jednoosobowej – 250 zł. Składka dla organisty od rodziny to z kolei 75 zł.