Ile pieniędzy dostali w kopertach Karolina Pisarek i Roger Salla? Kwoty szokują

– Właściwie to głównie były koperty. (…) Otwieraliśmy je z Rogerem i zapisywaliśmy wszystko w notatniku. Patrzyliśmy, czy nam się troszkę zwróciło. (…) Wiesz, wesele ma być z reguły tylko raz i musi być piękne. Zazwyczaj ludzie myślą i mówią, że to jest impreza ich życia. I to była impreza naszego życia. W momencie, kiedy organizowaliśmy to wesele to głowa bolała, jak słyszeliśmy o różnych kosztach. Mimo że tyle wyniosło to pieniędzy, bo nie oszukujmy się – w tych czasach wesela są bardzo drogie, to na koniec każda złotówka okazała się tego warta – wyznała Karolina Pisarek.