Informator rozmawiał z mediami. Stawia Harry'ego i Meghan w złym świetle

Zaskakujące wiadomości o podróży Harry'ego i Meghan pojawiły się na portalu pagesix.com. Do dziennikarzy miał zgłosić się ktoś z bliskiego otoczenia małżeństwa i stwierdzić, że do pościgu nie doszłoby, gdyby nie próby zdobycia przez parę darmowego noclegu w ekskluzywnym hotelu.

Harry i Meghan chcieli zatrzymać się w ulubionym miejscu księżnej Diany. Według informatora małżeństwo... ubiegało się o zniżkę. Gdy właściciele hotelu odmówili, para wsiadła w samochód, aby udać się do swoich przyjaciół mieszkających na Upper East Side. To właśnie wtedy zaczął się pościg.

Ceny za noc w ulubionym hotelu księżnej Diany zaczynają się od ok. 1240 amerykańskich dolarów.

Paparazzi urządzili pościg za księciem Harrym i Meghan. "Niemal doszło do katastrofy"

