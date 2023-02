Inspirują się minimalizmem. "To może być pewna forma oszczędności"

- Kupowałam stosy do lodówki, ale nie wszystko zjadaliśmy. Teraz dbam o to, żeby było w niej tylko to, co ktoś lubi. Zakupy spożywcze, chemię i inne kupuje online. Przynoszą mi je do domu. Oszczędziłam czas i pieniądze, które inwestuje teraz zupełnie na inne rzeczy niż kiedyś. Minimalizm pomógł mi żyć po swojemu, ekologicznie, poznać moje pragnienia, upodobania. Zrezygnowaliśmy również z jednego samochodu. Mąż teraz pracuje w domu, ja nie mam prawa jazdy. Jak podliczę wydatki na parkowania i OC, to daje to oszczędność.