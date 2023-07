Jacek Borkowski o kobietach. "Kiedyś nie oskarżały nikogo o seksizm"

Jacek Borkowski o swojej słabości do kobiet

- "Nigdy nie ukrywałem, że zawsze lubiłem płeć piękną i ta naturalna skłonność pozostała mi do dziś (śmiech). Kobiety były i są ważną częścią mojego życia, a że święty nie byłem, zdarzało się, że przyjaźniłem się z kilkoma naraz. Nikomu to jednak wówczas nie przeszkadzało, lecz w czasach mojej młodości zupełnie inaczej podchodzono do tego typu spraw. Było mniej sztucznie wykreowanych barier, a kobiety miały w sobie więcej naturalności, były spontaniczne, bezpośrednie i bardziej skore do zabaw – ocenia Borkowski w rozmowie z "Faktem".