Czy opłaca się być pracownikiem Żabki? Różnice w wynagrodzeniach są ogromne

Serwis Interia Biznes postanowił przyjrzeć się zarobkom pracowników Żabki. W końcu sklepy te pojawiają się w naszym kraju niczym grzyby po deszczu. Można je spotkać niemal na każdym rogu, a aby mogły funkcjonować, niezbędni są również pracownicy. Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć zatrudnieni sprzedawcy? Niektórzy mogą być w szoku.

Obowiązki pracowników Żabki

Zanim przejdziemy do omówienia zarobków pracowników Żabki, przyjrzyjmy się wymaganiom, którym muszą sprostać. Mimo niewielkich rozmiarów, w sklepie czeka na kasjerów sporo dodatkowych obowiązków, którym muszą stawić czoło.

Oprócz obsługi klientów przy kasie trzeba także przygotowywać jedzenie zamówione przez klientów. Nie każdy bowiem wie, że w sklepach tych można kupić m.in. hot-dogi, zapiekankę czy gorącą kawę. Dodatkowo trzeba oczywiście dbać o wygląd sklepu, jego dotowarowanie, ale również zamawianie produktów u dostawców.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Żabki w całej Polsce zajmują się także przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek. W końcu to właśnie między innymi dzięki temu mogą być otwarte w niedziele niehandlowe. Klienci mogą także spróbować swojego szczęścia w LOTTO. Wydruk kuponów oraz sprzedaż zdrapek również leży na barkach pracowników sklepu.

Nic więc dziwnego, że franczyzobiorcy poszukujący pracowników do swoich sklepów wymagają m.in. dobrej organizacji pracy, odporności na stres oraz wielozadaniowości.

Zarobki pracowników Żabki

Wydawać by się mogło, że skoro Żabka to swego rodzaju sieć sklepów, dlatego każdemu pracownikowi będą oferowane te same warunki. Prawda okazuje się jednak inna.

Według informacji podanych przez Interia Biznes to franczyzobiorcy określają, ile będą płacić swoim pracownikom. Tak więc nawet w dwóch sąsiadujących ze sobą Żabkach kasjerzy mogą otrzymywać różne wynagrodzenia, średnio jest to jednak ok. 3 tys. zł netto.

Stawka godzinowa waha się między 24 zł a 25 zł. Sytuacja wygląda jednak nieco inaczej, gdy pracownicy zatrudniani są bezpośrednio przez centralę Żabki. W tym przypadku osoby te mogą liczyć nawet na 30 zł brutto za godzinę pracy.