Jak pozbyć się z szafek lepkiego brudu? Genialny patent

Chcesz elegancko wyczyścić kuchnię przed świętami? Widzisz na szafkach kurz i tłuste, klejące się plamy? Przygotuj zwykłą ścierkę, ściereczkę z mikrofibry, gąbkę, pojemnik z ciepłą wodą oraz płyn do mycia naczyń. Do dzieła! Wymieszaj produkt z ciepłą wodą, namocz gąbkę i przetrzyj brudne miejsce wilgotną ścierką, aby pozbyć się resztek płynu. Na koniec ściereczką z mikrofibry wytrzyj szafki do sucha.