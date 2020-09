Jak zrobić makijaż wieczorowy? Sposób na trwały, piękny i efektowny makijaż

Jak zrobić makijaż wieczorowy – początek przygotowań

Jak zrobić makijaż wieczorowy – krótka instrukcja

1. Pielęgnacja twarzy – wykonaj peeling ust i nałóż na wargi pomadkę ochronną. Oczyść także cerę i nie zapominaj o nałożeniu kremu, który zapewni dobrą aplikację podkładu. Odczekaj 10 minut i przejdź do kolejnego etapu.

2. Baza – skorzystaj z bazy pod makijaż, dzięki któremu podkład i puder znacznie lepiej będą się trzymać.

3. Podkład – musi być dopasowany do twojej cery zarówno pod względem kolorystyki, jak i działania. Nie rozcieraj podkładu – znacznie lepiej wypadnie stemplowanie za pomocą gąbki.

4. Korektor – pod oczy nałóż rozjaśniający korektor, który zamaskuje ewentualne cienie.

5. Puder – nałóż grubą warstwę pudru sypkiego pod oczami aż do linii nosa. Dzięki temu przygotujesz się do nakładania cieni, a przy okazji zapewnisz utrwalenie wcześniejszych produktów. Po wykonaniu makijażu, po prostu usuniesz pozostałość pędzlem.

6. Baza pod cienie – wystarczy cienka warstwa, a będziesz cieszyć się pięknym efektem.

7. Cienie do powiek – technik malowania jest naprawdę wiele, dlatego wybierz dla siebie najlepszy wariant. Kocie oko, mocniejsze podkreślenie czy cut crease – wszystko zależy od twoich upodobań.

8. Tusz do rzęs – pięknie pomalowane oczy wymagają wykończenia w postaci wytuszowanych rzęs. Najlepiej sięgnij po tusz wodoodporny, aby kosmetyk się nie rozpłynął.

9. Konturowanie – na całą twarz nałóż puder utrwalający, a następnie przejdź do konturowanie twarzy. Skorzystaj z bronzera i różu, dzięki czemu zyskasz wysmukloną oraz zdrowo wyglądającą twarz.

10. Szminka – wypełnij wargi konturówką, a na koniec sięgnij po matową szminkę w wybranym kolorze.

11. Utrwalacz – na koniec przygody z makijażem wieczorowym spryskaj całą twarz utrwalaczem w sprayu. Działa w przybliżeniu jak lakier do włosów i przykleja makijaż do skóry.