Janoszek zrezygnowała z koszuli. Pod marynarką miała tylko stanik

Te spodnie potrafią zagrać złudzeniem optycznym

Garniturowe spodnie z wysokim stanem dopieszczał szeroki pasek z klamrą, co pozwoliło wyraźniej zaakcentować "talię osy". Dzięki podwyższonej konstrukcji spodni oraz ich szerokiej nogawce, która opadała swobodnie na but, nogi wydawały się dłuższe — jak do nieba.