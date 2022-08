Jego zdjęcie z wnuczką obiegło świat. Niezwykłe, za co kupił dom w Polsce

Ich domy zostały zniszczone, więc ewakuowali się z miasta

Walentyn Płatow mieszkał w Zaporożu. Niestety w wyniku ataków rosyjskiej armii jego dom został zniszczony, podobnie jak dom jego syna – 43-letniego Jurija Płatowa. To właśnie dlatego w marcu cała rodzina postanowiła ewakuować się z miasta i poszukać schronienia. Starym samochodem przejechali do Iwano-Frankiwska ponad 1000 km. W międzyczasie zatrzymali się na noc w ośrodku dla uchodźców. To właśnie tam Walentynowi Płatowowi zrobiono słynne zdjęcie, na którym kołysze wnuczkę do snu.