Jest najstarszą polską influencerką. Ma przekaz dla premiera

Niektórzy internauci stwierdzili także, że zamiast pójścia w poniedziałek do pracy, woleliby obejrzeć posiedzenie Sejmu. "Aż żal iść do pracy, człowiek by chętnie pooglądał to cudowne wydarzenie" - dodaje jedna z użytkowniczek Instagrama. Warto przypomnieć, że posiedzenia Sejmu są ostatnio bardzo chętnie oglądane przez Polaków, o czym świadczy m.in. wzrost zainteresowania kanałem Kancelarii Sejmu na YouTube. Obecnie profil subskrybuje aż 457 tys. osób.