Jest wierzący. Z Kościołem katolickim nie chce mieć nic wspólnego

Choć Mirosław Baka otwarcie mówi, że jest chrześcijaninem, nie kryje się ze swoim sceptycyzmem w stosunku do księży. Aktor nie może wręcz zaakceptować tego, co się stało z polskim Kościołem. Wyjawia, co było głównym powodem tego, że nie uczęszcza już na msze święte.