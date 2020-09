Joanna Przetakiewicz o relacjach z rodziną Kulczyków. Początki nie były łatwe

Joanna Przetakiewicz i Jan Kulczyk byli parą w latach 2005 -2013. Założycielka "La Manii" i jeden z najbogatszych ludzi w Polsce szybko zakochali się w sobie i zaczęli budować wspólne życie. Warto wspomnieć, że Kulczyk zostawił dla Przetakiewicz swoją żonę, co nie do końca spodobało się jego dzieciom.

Joanna Przetakiewicz o rodzinie Kulczyka

W związku z tym Joanna Przetakiewicz miała utrudniony start w rodzinie ukochanego. "To są zawsze trudne momenty w życiu, kiedy mąż rozstaje się z żoną i zakłada nowy związek. Trzeba ogromnej wrażliwości, delikatności, dojrzałości, mądrości, aby nie zrobić sobie krzywdy" - powiedziała w rozmowie z serwisem pomponik.pl.

"Aktualnie mam z jego rodziną kontakt od czasu do czasu. Jesteśmy bardzo dojrzałymi ludźmi i bardzo się szanujemy. Dzisiaj cała rodzina poszła swoją drogą. Nie ma już między nami cienia agresji, żalu i pretensji" - podkreśliła.

Co ciekawe Joanna Przetakiewicz wysłała Dominice Kulczyk, Marcinowi Kulczykowi oraz byłej żonie Jana Kulczyka zaproszenia na swój ślub z Rinke Rooyensem. Na liście znalazła się również Kayah - była żona producenta. To pokazuje, że Joanna i Rinke potrafią utrzymywać przyjacielskie relacje z osobami, które kiedyś były częścią ich życia. Ich ślub niewątpliwie odbije się szerokim echem, ponieważ para zapowiedziała, że trwają już intensywne przygotowania do uroczystości.