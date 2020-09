Julia Wieniawa a botkach na jesień. Rockowa stylizacja z mocnymi butami

Chociaż kalendarze pokazują, że mamy jeszcze lato, to prognoza pogody ma co do tego inne zdanie. Od kilku dni temperatury nas nie rozpieszczają, a słońca mamy tyle, co na lekarstwo. Dlatego nic dziwnego, że powoli wyciągamy z szafy swetry, a letnie sandałki zamieniamy na ocieplane botki.