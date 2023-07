Już nie ukrywa się w domu. "Będę o to walczyć do upadłego"

Monika Janowska podkreśliła, że będzie "walczyć do upadłego" o swoją wolność. Teraz w końcu po tylu latach ukrywania się we własnym domu przed stalkerką może nie zasuwać żaluzji w oknach w dzień. — Dopiero od niedawna przestałam zasuwać w dzień żaluzje. Zobaczyłam, że zakwitły magnolie. I mam piękny widok oraz spokój. Będę o to walczyć do upadłego - powiedziała.